Фэн-шуй прогноз на неделю с 9–14 сентября: чему уделить внимание?
Звезды советуют не медлить и начать действовать.
На этой неделе календарь фэн-шуй говорит, что каждый день будет энергичным и продуктивным, а в выходные следует уделить особое внимание семье и дому. Советы публикует URA.RU.
9 сентября, вторник
Девятый день (IX Чэн). Завершение.
Этот день благоприятен для любого рода деятельности. Стоит посвятить время делам, и тогда успех гарантирован.
Счастливый день для: Змеи, Быка, Петуха и Обезьяны.
10 сентября, среда
Десятый день (X Шоу). Принятие.
Прекрасное время, чтобы заняться учебой, инвестициями или любой активной работой.
Счастливый день для: Лошади, Тигра, Собаки и Овцы.
11 сентября, четверг
Одиннадцатый день (XI Кай). Открытие.
Следует быть открытым к новому и проявлять любознательность. День подойдет для изучения искусства, учебы или работы с документами.
Счастливый день для: Овцы, Кролика, Свиньи и Лошади.
12 сентября, пятница
Двенадцатый день (XII Би). Закрытие.
День подойдет для начала диеты или работы с корреспонденцией. Однако может внезапно навалиться усталость.
Счастливый день для: Обезьяны, Дракона, Крысы и Змеи.
13 сентября, суббота
Первый день (I Цзян). Созидание.
Следует быть смелыми, посвятить время знакомству с новыми людьми и расширению горизонтов.
Счастливый день для: Петуха, Быка, Змеи и Дракона.
14 сентября, воскресенье
Второй день (II Чу). Разрушение.
Выходной можно направить на очищение пространства и приведения мыслей в порядок. Можно посвятить время генеральной уборке, расхламлению гардероба, йоге, спорту или уходу за телом.
Счастливый день для: Собаки, Тигра, Лошади и Кролика.
