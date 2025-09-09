Секретной методики не существует: профайлер про способы распознавания лжи

Профайлер Кулик: распознавание лжи по жестам и взглядам — это миф

Распознать ложь по жестам и взглядам практически невозможно. Об этом изданию Lenta.ru рассказала профайлер, специалист по корпоративной безопасности Анна Кулик.

По словам эксперта, по почесыванию носа или отведенному взгляду вычислить обман практически невозможно. Это связано с тем, что стрессовое состояние, вызванное ложью, у всех проявляется по-разному, а универсальных «сигналов» не существует. Ошибочный путь — вычислять обман по подобным советам из интернета.

К тому же, стресс вызывает не только желание соврать, но и множество других факторов, включая личные переживания. Другие чувства также способны вызывать напряжение у собеседника.

Специалист уверена, что с высокой вероятностью распознать ложь поможет комплексный подход: широкий круг вопросов, внимательность, правильный анализ на предмет несоответствий. Изменение поведения человека при обсуждении отдельных тем также может указывать на вранье.

«Чем глубже вы понимаете специфику разговора и можете говорить с человеком „на одном языке“, тем проще заметить, когда факты начинают не сходиться. Это как раз ключевой момент в выявлении обмана», — подчеркнула Кулик.

А все «секретные методики спецслужб» не более, чем миф. В реальности они не работают. Умение уличать людей во лжи требуют тщательной подготовки, профессионального разбора и большого багажа знаний.

Профайлер отметила, что психологический анализ почерка способен многое рассказать, в том числе и об эмоциональном состоянии человека, но он также не является универсальным инструментом. Этот метод используют, как правило, в комплексе с другими данными и фактами, и лишь на основе всего этого делаются какие-либо выводы.

