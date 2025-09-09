Завалил диктант и попал в Большой театр: что дало старт карьере Овчаренко
Звезда мирового балета Артем Овчаренко рассказал о начале карьеры
Иногда даже «двойка» становится билетом в большую жизнь.
Звезда мирового балета Артем Овчаренко на своем творческом вечере в Москве вспомнил историю о том, как едва не остался за пределами профессии, сообщает 5-tv.ru.
Родившийся в Днепропетровске будущий артист учился в хореографической школе, мечтал поступить в местный колледж и уже видел себя на сцене. Экзамены он сдал отлично: все пятерки. Но вот диктант по украинскому языку подвел — двойка перечеркнула все достижения.
«Меня не берут, жизнь оборвалась, и я не знал, куда идти дальше», — вспоминает Овчаренко.
Но судьба, как водится, умеет закрывать одну дверь, чтобы открыть другую. Вместо Днепропетровска его дорога привела в Москву. Сначала — Курский вокзал, потом звонок от педагога Александра Бондаренко.
«Все, мы тебя берем, приезжай учиться», — обрадовал тот.
Денег почти не было, но шанс оказался дороже всего. Уже в 2007 году Артем окончил Московскую государственную академию хореографии и стал артистом Большого театра. А позже его пригласили в труппу Гамбургского балета. Сегодня имя Овчаренко известно на мировой сцене, а его выступления собирают полные залы.
Сам он философски резюмирует: когда кажется, что все двери захлопнулись, появляются новые возможности, о которых даже не мечтал. В его случае именно проваленный диктант стал отправной точкой, которая вывела в Большой театр.
