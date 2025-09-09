Нашел «богатую тетку»: певица Наталья Штурм вышла замуж за 34-летнего альфонса
Певица Наталья Штурм вышла замуж за 34-летнего массажиста
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Исполнительница назвала избранника «маминым пирожком».
Певица Наталья Штурм вышла замуж за 34-летнего массажиста Сергея Федорова из Санкт-Петербурга. Об этом сообщило издание Газета.ру, ссылаясь на источник в пресс-службе телеканала «Пятница!».
Как отмечает 59-летняя Штурм, разница в возрасте с возлюбленным ее не тревожит. По ее словам, мужчины дают ей максимум 40 лет, так как она является обладательницей отличной фигуры, красивого лица и волос.
Исполнительница отмечает, что оптимальный возраст для кандидатов в ее избранники — от 33 до 45 лет.
Однако Штурм назвала своего нового мужа «мамкиным пирожком». По ее словам, Федоров — альфонс. Он ничего не умеет делать и надеется на содержание супруги.
«Ищет себе богатую тетку, которая будет его содержать. Он признался, что альфонсизм для него — нормальное, органичное существование», — отметила певица.
У Штурм за плечами два брака, в которых у нее родились дочь и сын. Брак с Федоровым заключен в рамках телепроекта «Свадьба вслепую».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что актер Павел Прилучный благословил новый брак своей экс-супргуи — актрисы Агаты Муцениеце.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.