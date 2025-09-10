Сказывается на продуктивности: четыре признака токсичного коллектива

Фото: 5-tv.ru

Некоторые компании намерено создают условия, поддерживающие нездоровые отношения между работниками.

Сплетни — один из признаков токсичного коллектива. Об этом изданию Газета.ру рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

По мнению эксперта, существует несколько маркеров нездоровых отношений в коллективе. И сплетни является одним из них.

«В таком коллективе вместо того, чтобы обговорить проблемы и вопросы напрямую, сотрудники предпочитают перешептываться за спиной у обсуждаемой стороны, окрашивая это обсуждение эмоциональными оценками того, как плохо и неправильно поступил коллега», — пояснила специалист.

Ганькина уточнила, что в подобной среде снижается продуктивность сотрудников, к тому же страдает психологическое здоровье. Это связано с постоянным чувством уязвимости и страхом проявить инициативу.

Другим маркером она считает постоянные манипуляции. То есть продвижение своих интересов за счет других и показное обесценивание усилий коллег.

Эксперт подчеркнула, что манипуляции бывают вертикальными — исходящими от руководителей, и горизонтальными — между работниками на одного уровня.

Третьим признаком специалист указывает интриги, а четвертым — чрезмерную конкуренцию. В подобных коллективах сотрудники не спешат делиться идеями и не чувствуют поддержку от окружающих. Напротив, в таком социуме преобладают подсиживание и принцип «иди по головам».

Некоторые компании специально навязывают такие отношения среди сотрудников, но это не помогает улучшить показатели, а наоборот, снижает креативность и мотивацию развивать организацию в целом, уточнила Ганькина.

