Мероприятие пройдет на автодроме «Игора Драйв» под Петербургом.

Лаос будет производить национальное пиво из российского ячменя. Такое решение озвучил премьер-министр страны. В этом году урожай ячменя в России вырос на 17%. Отечественные сорта этого продукта обретают популярность в отрасли. А производители пенного напитка все больше инвестируют в селекцию.

Попробовать новые оригинальные продукты можно уже совсем скоро. 13 сентября на автодроме «Игора Драйв» под Петербургом пройдет гастрофестиваль «Балтика Фест». Гостей ждут мастер-классы и шоу, еда и напитки, а еще — живые выступления известных музыкантов. О предстоящем разнообразии вкусов и впечатлений — корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Несмотря на капризы погоды — весенние заморозки, летнюю засуху — в России собрали уже больше ста миллионов тонн зерновых.

Выращивать ячмень для пивоварения гораздо сложнее. Это особый сорт, в нем — меньше белка. Только из такого и делают солод, незаменимый компонент пива. Именно солод в большей степени, чем другие ингредиенты формирует вкус, цвет и аромат пива. Его называют «душой» напитка.

Шестьдесят хозяйств в 15-ти регионах страны от Дальнего Востока до центральной части России выращивают нужный ячмень.

«Это специальные сорта, которые выведены исключительно для пивоваров, со своими свойствами, в них больше содержание крахмала», — рассказал ведущий эксперт по технологиям пивоваренной компании «Балтика» Игорь Матвеев.

И именно такого продукта, сделанного на нашем сырье и нашими пивоварами на полках магазинов должно быть больше. Минпромторг просчитывает механизм определения минимальной доли.

«Я бы предложил позаниматься, в первую очередь, нашими пивными напитками. Почему? Потому что уже большинство абсолютных производителей пива на территории Российской Федерации, они фактически контролируются российскими предприятиями или управляются российскими командами. И здесь мы точно можем смело говорить о развитии собственного производства пива», — заявил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

Вопросы развития пивоварения эксперты обсудят уже в эту субботу на первом отраслевом совете. Он пройдет в рамках грандиозного гастрономического фестиваля «Балтика Фест» на автодроме «Игора Драйв» под Петербургом.

«Это место для очень хорошего настроения, потому что у гостей фестиваля будет возможность и вкусно поесть, и посидеть, насладиться компанией друг друга», — отметил генеральный директор автодрома «Игора Драйв» Алексей Титов.

Над меню праздника работают лучшие шеф-повара. Они представят культуру и кухню разных регионов России, приготовят блюда для гостей на любой вкус — от плова до пирожков с томленой щечкой. И семьи с детьми, и большие компании голодными точно не останутся.

«Задача колоссальная. Ответственность огромная. Проект большой. Очень интересно. Кухонь будет много», — поделился региональный шеф-повар курорта «Игора», парк-отеля «Дача Винтера» Никита Цацын.

На «Игора Драйв» 13 сентября ждут тысячи гостей. Будут и десерты — музыкальные. «Дискотека Авария», Мари Краймбрери и культовая группа «Чайф».

«Это фестиваль, ребята его придумали, он кулинарный и мы, скорее всего, такое приятное дополнение к этому фестивалю. Здесь не надо тянуть на себя одеяло, нужно сыграть на настроении этого фестиваля, создать определенную атмосферу. Все идем на „Балтика Фест“. Мы там будем. Группа „Чайф“», — отметил лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.

Этот фестиваль станет кульминацией празднования 35-летия пивоваренной компании «Балтика». Что все эти годы поддерживает высокие стандарты во всем.

