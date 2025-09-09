Четверть отелей Петербурга не вошли в единый реестр Росаккредитации

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

Боле 200 гостиниц не прошли специальную процедуру самооценки.

Каждый четвертый отель Петербурга с сентября не может работать. Самооценку пока не прошли более 200 гостиниц. По новым правилам все глэмпинги, санатории и гостевые дома должны зарегистрироваться в едином реестре Росаккредитации. Кого в списке нет — не могут размещаться в базе агрегаторов. Однако многие отельеры не спешат легализоваться. Хотя теперь они могут получить штраф. По кому в первую очередь бьют новые правила — разбирался корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Дизайнерский отель в самом центре Петербурга. Постояльцев много. Не удивительно, город на Неве бьет все туристические рекорды: Смольный прогнозируют цифру в 12 миллионов гостей к концу этого года. Но с их размещением теперь могут возникнуть сложности. С 1 сентября действуют новые правила работы отелей, гостиниц — всех так называемых средств размещения.

«Сначала мы вносим информацию о юридическом лице, потом проходим соответствие номеров: то, что у нас есть общественная зона, какие у нас есть услуги для наших гостей», — рассказала управляющая отелем Екатерина Войнова.

Это теперь обязательная процедура — самооценка. Отель должен предоставить всю подробную информацию о себе: это документы о соблюдении пожарных и санитарных норм, фотографии здания, количество номеров и их характеристики.

Главная задача новых правил — сделать так, чтобы турист еще до отпуска мог понять, на что рассчитывать в том или ином отеле, санатории, базе отдыха, или, к примеру, кемпинге, причем по всей стране. Полная информация собрана на сайте национальной системы аккредитации.

«Я фотографировал по подсказкам приложения. Прошелся, сфотографировал то, что необходимо. Со второго раза получилось загрузить, в первый раз я слишком много фотографий отправлял», — поделился управляющий отелем Олег Григорян.

Отельеры Минеральных Вод рассказывают, как проходила их самооценка. Сжульничать с фотографиями, к примеру, отфотошопить неприглядное, не получится.

«Необходимо было фотографировать номера в режиме реального времени. Там даже геолокация устанавливалась. То есть в это время, в этом месте фотографии были сделаны», — рассказала руководитель отеля Полина Литвинова.

В реестре Ставропольского края — 515 средств размещения. Прошли самооценку без малого 400.

«Будем следить четко за тем, чтобы средства временного размещения, которые не прошли все процедуры и уже не имеют права работать, не вели дальнейшую деятельность», — подчеркнула пресс-секретарь министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Екатерина Губатенко.

С 8 сентября инспекторы региональных туристических комитетов могут штрафовать отели, которые не прошли самооценку.

«Наличие возможности контроля от региональных властей, скорее всего, окончательно и бесповоротно обелит рынок», — говорит Тамара Буйлова, пресс-секретарь Российской гостиничной ассоциации.

Специалисты комитета по туризму Республики Ингушетия уже вышли в первые рейды по местным базам отдыха.

«Такие рейды мы планируем проводить еженедельно. Чаще всего в субботу-воскресенье, в выходные дни, турпоток бывает в эти дни», — рассказал главный специалист отдела регулирования и надзора в сфере деятельности Комитета по туризму Республики Ингушетия Хайрудин Гадаборшев.

Вот и в Петербурге запланированы рейды по гостиницам. Проверять есть что.

«На сегодняшний день действующих средств размещения — тысяча. В статусе приостановленных 250 гостиниц, средств размещения», — отметил начальник отдела контроля Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Алексей Лысенко.

То есть каждый четвертый отель Северной столицы с 1 сентября работать не может.

Отели, которые не вошли в единый реестр, не могут рекламировать себя, для них заблокировано бронирование через онлайн-сервисы. И само собой, новых постояльцев размещать у себя им запрещено.

А вот тех гостей, которые бронировали номера до 31 августа, заселять еще можно. Это лазейка, которой пользуются отельеры, чтобы продолжать работу, несмотря на требования. Одно из таких заведений — неподалеку от Дворцовой площади.

Впрочем, позднее администрация отеля пообещала, что уладит все вопросы с документами и войдет в единый реестр. А если нет — штраф до 450 тысяч рублей, который не освободит от требования устранить нарушения.

