Госдолг страны достиг катастрофической цифры.

К массовым беспорядкам готовятся во Франции, власти Пятой республики мобилизуют 80 тысяч силовиков. Масштабные акции протеста начнутся уже завтра.

Всему виной экономический и политический кризисы. Госдолг Франции растет ежесекундно, а глава правительства, уже второй за год, уходит в отставку. Вслед за ним может отправиться и президент Эммануэль Макрон. О туманных перспективах Парижа расскажет корреспондент «Известий» Мария Коровина.

Считанные минуты до появления Франсуа Байру на Елисейских полях, где напряжение и безысходность будто бы разлиты в воздухе. Вторая отставка премьера за год, экономическая дыра, больше похожая на смертельную воронку. А вот граждане провожают очередное провалившееся правительство как во Франции и положено.

На площадях раздается звон бокалов с вином. Вспыхивают зажженные шашки — оммаж Великой французской революции.

«Теперь, когда смена премьер-министра — дело решенное, им нужно избавиться от тех, кто находится выше. Это послание Макрону», — сказал активист Ален Пти.

Уже много лет экономика республики живет взаймы. Госдолг Франции звучит буквально как приговор. Три с половиной триллионов евро, даже больше, чем после мирового финансового кризиса 2009 года, в чем сам Байру недавно и признался.

«Есть цифра, которую важно держать в голове: каждую секунду, днем и ночью, долг Франции увеличивается на 5000 евро. И если эта цифра нас не потрясает, то мы не понимаем ни рисков, ни угроз, которые нас ожидают», — заявлял премьер-министр Франции Франсуа Байру.

Еще один гвоздь в гроб политической карьеры нынешнего французского президента. Вдобавок к и без того спикировавшему рейтингу из-за спонсирования киевского режима — тот опустился до рекордных 15%. По поводу того, что у Макрона и Байру так и не случился «мэтч», а все ограничилось серией быстрых политических свиданий, сегодня иронизируют французские журналисты.

«Байру, вступая в должность, смаковал этот момент. Центрист соперничал за пост премьера семь лет. Четвертый премьер Эммануэля Макрона с 2022 года в итоге так и не испытал своего политического медового месяца», — писала газета Le Monde.

Сейчас главный вопрос — что дальше? Приход любого нового правительства никак не изменит сложного политического пасьянса в парламенте, чья работа, по сути, парализована. Три блока: левые, правоцентристская коалиция и ультраправые никак не могут договориться между собой.

«Если мы не обратимся к французскому народу так или иначе — либо через роспуск парламента, либо через отставку президента и организацию новых президентских выборов, тогда я не вижу, как из этой ситуации может выйти что-либо здоровое», — отметил лидер партии «Национальное объединение» (Rassamblement national) Жордан Барделла.

Скорее всего, предрекают эксперты, дефолта не будет, но новому кабинету придется еще сильнее снижать расходы. А это рецессия и дальнейшая деградация экономики.

Сейчас официальный Париж готовится отражать удары тех, кто больше не в силах терпеть — своих граждан. Власти выводят на улицы 80 тысяч силовиков в преддверии завтрашних акций протеста. Уже известно, что бастовать планируют сотрудники аэропортов. Авиасообщение будет полностью заблокировано, причем не только в крупных городах. Дух революции ощутят даже на Корсике.

