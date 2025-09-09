Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Также уничтожено 230 беспилотников противника.

За прошедшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) успешно уничтожили пять крылатых ракет, запущенных Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своей ежедневной сводке.

Также за этот период было сбито пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США.

Кроме того, российские Вооруженные силы нанесли значительные потери украинским войскам, уничтожив 230 беспилотников.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Израиль ударил по нескольким провинциям в Сирии.

