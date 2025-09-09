Врач предупредил о рисках появления рака из-за колбасы на завтрак

Фото: www.globallookpress.com/Alfred Schauhuber

Есть более полезная и безопасная альтернатива.

Регулярное употребление колбасных изделий на завтрак способствует повышению риска развития онкологических заболеваний. Таким мнением с aif.ru поделился диетолог и эндокринолог Антон Поляков.

Он отметил, что во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже давно включили колбасу в группу продуктов, при регулярном употреблении которых есть вероятность развития онкологии.

Антон Поляков порекомендовал россиянам воздержаться от такого «вредного» завтрака. Врач посоветовал альтернативу данному продукту. По его мнению, лучше всего колбасу заменить на говяжий язык. От него, как уточнил диетолог, намного больше пользы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что не стоит сочетать баклажаны с молочными продуктами и бобовыми. В противном случае высока вероятность повышенного газообразования и дискомфорта в животе.

По мнению врача-гастроэнтеролога Аллы Пономаревой, баклажаны лучше сочетаются с помидорами и базиликом. Более того, зелень, лук, чеснок, сыры придают блюдам пикантности.

