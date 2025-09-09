Упавшего в яму с отходами медвежонка спасли на Камчатке

Фото, видео: www.globallookpress.com/Oleksandr Lapinukrinform; 5-tv.ru

Животное пробралось на рыбный завод и нашло резервуар по запаху.

На Камчатке работники завода спасли медвежонка. Он пробрался на предприятие, по запаху нашел резервуар с отходами и упал внутрь. А вот выбраться самостоятельно уже не смог.

Сотрудники быстро пришли на помощь, поставили доску и бросили зверю веревку. За нее хищник зацепился когтями и так смог выбраться на волю. Чем распугал своих спасителей. Хотя агрессию хищник совсем не проявлял.

