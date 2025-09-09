Фото: © РИА Новости/Александр Кондратюк

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Возбуждено уголовное дело.

Группа неизвестных пожарила яичницу на Вечном огне в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ в Telegram-канале.

Вандалы приготовили яичницу на Вечном огне в Челябинской области. Telegram/Челябинский Следком/su_skr74

«Неустановленные лица <…> публично совершили действия, оскверняющие символ воинской славы — Вечный огонь, — разбросав продукты питания и иные предметы на нем», — говорится в сообщении.

Акт вандализма произошел в мемориальном комплексе «Защитникам Отечества» в селе Долгодеревенское Сосновского района. Ранее осквернение памятника зафиксировали сотрудники администрации населенного пункта во время обхода. Фотографии распространились по сети.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Детали инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Санкт-Петербурге двое мужчин осквернили Вечный огонь. Они поджарили хлеб и скрылись с места на самокатах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.