У Стаса Михайлова появилась созданная нейросетью песня

Артист считает ИИ отличным вспомогательным инструментом.

В репертуаре народного артиста РФ Стаса Михайлова есть созданная нейросетью песня. Об этом певец рассказал корреспонденту ТАСС.

В беседе с журналистом артист признался, что некоторые композиции, которые написал ИИ, ему кажутся интересными. Поэтому он не так давно купил подобную песню. Однако был разочарован. По его мнению, донести глубинный смысл и тронуть душу у такой композиции не получилось.

Тогда артист решил получше ознакомиться с подобными творческими работами, и пришел к выводу, что в треках, созданных ИИ, нет главного — жизненной энергии и эмоций.

«Мне кажется, потом, может быть, что-то такое произойдет и ИИ заменит композитора. Но все же, все, что связано с музыкой, находится на уровне души и сердца», — сказал Стас Михайлов, добавив, что ИИ пока не научился чувствовать.

Несмотря на это, нейросеть, как считает певец, по-прежнему остается отличным вспомогательным инструментом, в том числе и в творческом процессе. Например, он выпустил клип с певицей Люсей Чеботиной, который доработал ИИ. Артист считает этот клип «классным».

