Женщина в Новой Зеландии убила своих детей и хранила их тела в чемоданах

Останки девочки и мальчика обнаружили случайно после того, как багаж выкупили на аукционе.

Уроженка Южной Кореи убила своих двоих детей и спрятала их тела в чемоданах в Окленде. Об этом сообщает новозеландский медиа-ресурс RNZ.

По версии следствия, после смерти мужа от рака женщина убила в 2018 году шестилетнего сына и восьмилетнюю дочь, завернула их тела в полиэтилен и спрятала в чемоданах, которые затем оставила на арендованном складе в пригороде Окленда. А затем уехала из страны в Южную Корею, где сменила имя.

В 2022 году сумки оказались на аукционе. Их случайно приобрел родственник семьи, не связанный с преступлением. Тогда же останки детей были обнаружены.

В ноябре 2022 года женщину взяли под стражу в Южной Корее и отправили в Новую Зеландию. На слушании в Высоком суде Окленда она представляла себя сама и вину не признала.

По словам судьи, особое внимание также будет уделено вопросу, могла ли женщина быть в невменяемом состоянии в момент убийства детей. Согласно судебным документам, до трагедии у нее имелись проблемы с психическим здоровьем, она принимала прописанные врачами снотворные препараты. Незадолго до смерти мужа женщина угрожала убить себя и детей, если останется одна.

