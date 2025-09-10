Шоу-биз за неделю: сын выставил Седокову за дверь, а Крид пошел замаливать грехи

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

На прошлой неделе у многих звезд появились проблемы в отношениях с людьми. Кто-то так и не смог избежать скандала, кто-то нашел свое счастье, а кто-то даже пошел за помощью к Богу.

Сын певицы Анны Седоковой выставил модель за дверь, рэперу Егору Криду пришлось замаливать грехи, а беглянка Настя Каменских забыла о своих обещаниях. Это новости недели шоу-бизнеса и продюсер 5-tv.ru Дмитрий Дмитриев.

Даже сын отвернулся

Певица Анна Седокова, несмотря на продолжившиеся разбирательства с семьей баскетболиста Яниса Тиммы, не перестала пользоваться популярностью у мужчин. Знаменитость в августе не раз получала подарки от поклонников, что сильно надоело ее сыну. Когда Седокова вышла забрать очередные цветы, наследник закрыл за ней дверь в квартиру и отказался впускать мать. Неужели певице теперь нигде не рады?

Ошибку не признал, но в церковь пошел

Свой последний концерт в Москве рэпер Егор Крид превратил в шоу для взрослых. Из-за этого на артиста накинулись многие общественные деятели, в число которых вошла и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Рэпер попытался дать своему критику отпор и даже заручился поддержкой других звезд. Однако это, судя по всему, не помогло, и поп-исполнителю пришлось пойти за помощью к богу. Что-то он зачастил в последнее время.

Предательница и лицемерка

Русофоб Настя Каменских, когда сбегала за границу с другими предателями России, громче остальных кричала, что никогда больше не будет говорить на русском языке. Вот только за бугром певица оказалась никому не нужна и в итоге так обнищала, что забыла свои обещания. Теперь артистка стала выступать на корпоративах на ненавистном ей языке для таких же эмигрантов. Ну а что, доверие фанатов продала, можно и свои же «идеалы» за лишнюю копейку сдать.

Гордыня превыше семьи

Заслуженная артистка Российской Федерации Анастасия Волочкова решила отомстить своим родственникам. Недавно дочь балерины интересовалась, как знаменитость поступит с квартирой больного отца. Оказалось, что Ариадна надеялась получить эту недвижимость себе, однако артистка твердо дала понять, что наследница, по ее мнению, не достойна подобных подарков. Вот так один раз обидишь Волочкову и всю жизнь отдуваться потом, даже родную дочь без жилья оставила.

Этот точно не сбежит

Актриса Кристина Асмус нашла себе нового ухажера. Многие известные партнеры артистки в итоге сбежали от нее, поэтому знаменитость, вероятно, и выбрала себе гораздо менее публичную пассию. Новый возлюбленный мало того, что не появлялся на светских мероприятиях со звездой, так еще и увез Асмус отдыхать в лес, чтобы их точно никто не увидел. Ну а артистка только рада, лучше так, чем одной.

Даже звезды не всегда могут наладить отношения с другими людьми, поэтому будьте более чуткими и терпимыми к окружающим. Это были новости недели шоу-бизнеса, и продюсер 5-tv.ru Дмитрий Дмитриев.

