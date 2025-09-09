Часть украинских беженцев могут депортировать из США

Фото: www.globallookpress.com/Denis Thaust; 5-tv.ru

Похожие меры обсуждают и в Евросоюзе.

Украинские беженцы, прибывшие в США в рамках гуманитарной программы администрации еще при Джо Байдене, столкнулись с серьезными трудностями после прихода к власти президента Дональда Трампа. Как сообщает CNN, программа предусматривала право на работу и отсрочку депортации на два года.

В итоге около 120 тысяч украинцев, приехавших в США после августа 2023 года, скоро могут лишиться статуса временной защиты и стать нелегальными мигрантами. Это создает угрозу их депортации, потери права на работу, социальной и медицинской поддержки.

Многие беженцы не хотят возвращаться. Одна из участниц программы рассказала, что ее сын практически не помнит Украину и считает США своим домом, поэтому не понимает, почему он должен уехать.

Ранее Дональд Трамп в интервью заявлял, что намерен разрешить украинцам оставаться в стране до конца конфликта на Украине, но сразу после вступления в должность заявил о закрытии ряда программ помощи беженцам и прекращении продления разрешений на пребывание.

Похожие трудности испытывают украинские беженцы и в Евросоюзе, где обсуждается возможное возвращение значительной части беженцев на родину в рамках европейских директив.

