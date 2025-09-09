«Рад быть на Родине»: вернувшийся из Афганистана ученый рассказал о своем заключении

Фото, видео: 5-tv.ru

Этнографа обвинили в контрабанде и шпионаже, он месяц не мог связаться с родными.

Долгожданное возвращение на Родину, а фактически, чудесное спасение празднует сегодня талантливый российский этнограф Святослав Каверин. Два месяца он провел за решеткой в тюрьме Афганистана, где ему грозила смертная казнь.

На протяжении нескольких лет он колесил по стране, изучал быт и традиции афганских народов, разговаривая с ними на одном языке. Но именно такое глубокое погружение в местный колорит и стало поводом для задержания. Какие обвинения ему предъявляли и как удалось вырваться на свободу — узнал корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Переговоры об освобождении российского этнографа проходили тихо и не публично. После полутора месяцев в афганском изоляторе Святослав Каверин наконец возвращается на родную землю. В аэропорту ученого встречают самые близкие: мама, друзья и коллеги по работе. Спустя четыре часа после приземления Каверин наконец выходит в зону прилета. Свой день рождения он встретил в терминале аэропорта.

«Вот я на свободе, рад быть на Родине снова, что сказать. Видите какой нарядный? Они считают, что человек в мятой одежде не должен выходить, должен выходить опрятный. Выдали вот мне, носки не дали, пояс называется «Дипломат», — рассказал этнограф Святослав Каверин.

Эта научная экспедиция не должна была отличаться от десятка других таких же: в Афганистан Каверин летает дважды в год последние десять лет, но в этот раз в провинции Кундуз внезапно все пошло не по плану.

«Нашли у меня чайники советские с афганской чеканкой. Есть такие вещи интересные в лавках. Украшения, камни — драгоценные, недрагоценные, ну, у меня по мелочам что-то было там разное. Говорят, ты контрабандист. Произвол просто вот, надуманно, знаете», — заявил этнограф.

Простой допрос обернулся почти двухмесячным заточением. Каверина перевели в Кабул в изолятор для иностранцев. Получить хоть какую-то весточку от сына все это время пыталась его мама.

«Когда я обращалась в посольство Афганистана, я очень просила обеспечить хотя бы телефонный разговор с сыном. К Святославу непонятно по каким причинам месяц не допускали сотрудников нашего консульского отдела», — отметила мать исследователя Татьяна Каверина.

Спустя несколько недель российского антрополога обвинили в шпионаже.

«Ко мне были нарекания, что я политические вопросы задавал сельским жителям. Например, за кого они были 40 лет назад во время войны. Вопрос достаточно дежурный, с моей точки зрения. С их точки зрения, это шпионаж. В итоге меня по шпионажу провели через три конторы. Это два офиса, где-то били, угрожали», — объяснил Каверин.

Привлечь внимание талибов могли контакты этнографа с представителями некоторых коренных народностей. Уже несколько лет Каверин исследует самые отдаленные уголки Гиндукуша, горной цепи в центральной Азии.

«Святослав это фактически единственный человек сейчас в мире, который занимается полевой работой в Афганистане и в частности исследует нуристанские языки», — подчеркнул заведующий сектором иранских языков Института языкознания РАН Олег Беляев.

Колоритными деталями своих путешествий Каверин активно делился в личном Telegram-канале, и эта поездка не стала исключением: вот ученый в гостях у жителей провинции Нуристан, а здесь исследует древний камень с письменами в селении Линар, и, конечно, изучает десятки пестрых торговых улочек. Среди толпы Каверина легко было спутать с местными: отпущенная борода, загар. Он не просто турист, а исследователь, который знает, как себя здесь вести и уйти от конфликта.

«Он прекрасно знает язык пуштунов, ну, не только пуштунов, но и персидский, ему не составляло труда находиться внутри этого афганского сообщества и сообщества тех самых нуристанцев», — добавил телеведущий и писатель Олег Шишкин.

Возможно, именно эти частые поездки и сыграли с этнографом злую шутку. Нуристан по сути государство в государстве, даже «Талибан» признают не во всех селениях. И чужака, который собирает информацию, официальные власти вполне могли принять за шпиона, а наказание за это — смертная казнь.

«Лучше планировать эти поездки организованно, централизованно, уведомлять соответствующие учреждения Российской Федерации на территории Афганистана. Безусловно, необходимо изучать законодательства и обычаи местной, не только страны Афганистана и „Талибана“, * но и конкретной местности», — заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Игорь Семеновский.

Афганский суд признал Каверина невиновным, вот только освобождение после этого затянулось еще на три недели. Ученый полностью реабилитирован, но возвращаться в страну талибов по своей воле уже не собирается.

* — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность