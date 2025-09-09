Песков рассказал о неоднократных звонках мошенников

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Попался ли официальный представитель Кремля на хитрые уловки?

Официальному представителю Кремля Дмитрию Пескову неоднократно звонили мошенники. Однако он еще ни разу не попадался на их хитрые уловки. Об этом он рассказал на Восточном экономическом форуме в беседе с ТАСС.

«Звонили. Много лет уже звонят, много лет. Но как-то пока никто, скажем так, не преуспел», — поделился он.

Песков также сообщил, что его родственники едва не становились обманутыми злоумышленниками. По его словам, членов семьи лишь «чудом удавалось» спасти от мошеннических схем.

