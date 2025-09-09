Израиль ударил по нескольким провинциям в Сирии

Фото, видео: www.globallookpress.com/Gil Cohen Magen; 5-tv.ru

МИД республики назвал атаки посягательством на суверенитет.

Израильская авиация этой ночью нанесла массированные удары сразу по нескольким провинциями в Сирии. Арабские СМИ сообщают о бомбардировках в районах Хомса, Пальмиры и Латакии.

В министерстве иностранных дел республики сегодняшнюю атаку назвали посягательством на суверенитет. И потребовали провести внеочередное заседание Совбеза ООН.

Этой же ночью, израильская авиация атаковала объекты в секторе Газа. ЦАХАЛ намерен уничтожить десятки целей в палестинском анклаве в преддверие новой масштабной операции. Об этом заявил премьер Нетаньяху в качестве ответа на теракт в Иерусалиме.

