Израиль ударил по нескольким провинциям в Сирии
Фото, видео: www.globallookpress.com/Gil Cohen Magen; 5-tv.ru
МИД республики назвал атаки посягательством на суверенитет.
Израильская авиация этой ночью нанесла массированные удары сразу по нескольким провинциями в Сирии. Арабские СМИ сообщают о бомбардировках в районах Хомса, Пальмиры и Латакии.
В министерстве иностранных дел республики сегодняшнюю атаку назвали посягательством на суверенитет. И потребовали провести внеочередное заседание Совбеза ООН.
Этой же ночью, израильская авиация атаковала объекты в секторе Газа. ЦАХАЛ намерен уничтожить десятки целей в палестинском анклаве в преддверие новой масштабной операции. Об этом заявил премьер Нетаньяху в качестве ответа на теракт в Иерусалиме.
