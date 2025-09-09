Борис Джонсон использовал наработанные на посту премьера контакты для выгоды

Фото: © РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после отставки в 2022 году использовал свои связи и влияние, наработанные во время пребывания у власти, для получения собственной финансовой выгоды. Об этом сообщает газета The Guardian на основе утечки данных, охватывающей период с 2022 по 2024 год.

Издание получило доступ к многочисленным электронным письмам, речам, финансовым документам и другим материалам через американскую платформу Distributed Denial of Secrets, известную сбором и распространением инсайдерской информации.

Согласно расследованию, Джонсон якобы через саудовского чиновника — знакомого с ним со времен премьерства — пытался установить контакты с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, предлагая услуги своей консалтинговой компании.

Кроме того, публикуемые документы свидетельствуют, что Джонсон якобы получил от одного хедж-фонда более 200 тысяч фунтов стерлингов (около 22 264 000 рублей) после встречи с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в феврале 2024 года.

The Guardian также отмечает, что, еще будучи премьер-министром, Джонсон тайно встречался с одним из основателей американской компании Palantir Питером Тилем. Эта встреча прошла незадолго до того, как компания получила крупный контракт на анализ данных для Национальной службы здравоохранения Великобритании, вызывая вопросы о прозрачности такого взаимодействия.

Борис Джонсон ушел с поста премьер-министра страны 6 сентября 2022 года.

