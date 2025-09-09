Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Также режиссер рассказал, почему боди-хоррор «Ням-ням» может не выйти на экраны.

При съемке кино авторы испытывают чувство глубокого одиночества. Однако, если фильм получился хорошим, то находится много поклонников, и кинематографисты понимают, что они не одни. Об этом в беседе с 5-tv.ru в ходе второго дня деловой программы Московской международной недели кино рассказала режиссер Валерия Гай Германика.

«Когда ты снимаешь фильм — ты безумно одинок. А когда ты снял кино, и оно у тебя получилось, то тысяча людей подойдет и скажет, что это про меня. И вот тогда ты (поймешь, что. — Прим. ред.) со своей болью не одинок, и ты знаешь, что таких — много. Пока мы вместе, мы не одиноки», — отметила кинематографист.

Она также сообщила, что идеи витают в воздухе и доступны каждому человеку. По этой причине часто бывает так, что, «поймав идею», оказывается, что ее уже кто-то разрабатывает.

К тому же режиссер рассказала и о судьбе боди-хоррора «Ням-ням» с Леонидом Якубовичем. По ее словам, проект, если и выйдет, то уже точно не скоро. Проблема заключается в том, что сериал противоречит контрактным условиям Леонида Якубовича. Но кинематографисты об этом узнали только под конец съемок.

С 23 по 27 августа в столице прошла Московская международная неделя кино, которая привлекла кинематографистов из Индии, Китая, Турции, США, Бразилии и Южной Кореи. В числе главных спикеров были американский режиссер Вуди Аллен, американский актер Марк Дакаскос и сербский режиссер Эмир Кустурица.

