Станет доступнее: расширение программы льготной ипотеки на Дальнем Востоке
Расширение программы льготной ипотеки на Дальнем Востоке
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Изменения коснутся и жителей Арктики.
Льготные ипотечные программы на Дальнем Востоке и в Арктике расширят и на вторичный рынок жилья. Это коснется тех городов, где не строятся новые многоэтажки, уточнили в правительстве.
А соответствующее поручение в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума дал наш президент. Кроме того, кредит под 2% станет доступен для всех многодетных семей.
Также взять льготную ипотеку смогут все работники образовательных учреждений Дальнего Востока и Крайнего севера.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.