Киберпреступников задержали в Петербурге

Фото, видео: © РИА Новости/Антон Вергун; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

С помощью вредоносных ссылок они получали доступ к персональным данным.

В Петербурге задержали банду кибераферистов. Они размещали в интернете фиктивные объявления о заработке.

Те, кто откликался, получали от злоумышленников вредоносную ссылку. Заражали свои компьютеры и предоставляли мошенникам доступ к банковским приложениям и личным данным.

Всего от преступной схемы пострадали больше 50 человек. Организатором банды оказался уроженец Белгородской области. Сейчас он заключен под стражу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.