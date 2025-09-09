Пожар после мощного хлопка произошел в доме на юго-западе Москвы

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Огнеборцы ликвидировали возгорание и эвакуировали десятки жителей.

В ночь на 9 сентября на юго-западе Москвы в жилом доме загорелись две квартиры. Об этом сообщает МЧС России. В результате происшествия пострадали три человека, включая одного ребенка, которых госпитализировали в медицинские учреждения столицы. Кадры с места происшествия появились в распоряжении 5-tv.ru.

«Мощный хлопок в квартире на четвертом этаже местные жители услышали примерно в два часа ночи. Можно заметить, как часть стены обрушилась, и через это отверстие видно, как в этот момент там работают спасатели», — рассказал корреспондент "Известий" Павел Пономарев.

Огнеборцы проливали конструкции здания, чтобы избежать повторного возгорания. Из двух подъездов дома были эвакуированы 48 человек, все жильцы находятся в безопасности.

Пожар полностью ликвидирован. Жильцы отметили, что перед началом возгорания слышали звук взрыва. Спасатели продолжают контролировать ситуацию, чтобы предотвратить новые инциденты и обеспечить безопасность соседних квартир.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.