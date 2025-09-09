«Ответы на все вопросы»: Гай Германика о влиянии режиссеров на аудиторию

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Порой люди думают, что кинематографисты похожи на психологов.

Иногда аудитория воспринимает режиссера как психолога или члена семьи. Об этом в беседе с 5-tv.ru на втором дне программы Московской международной недели кино заявила кинематографист Валерия Гай Германика.

«У нас такое произошло, когда я снимала сериал „Школа“. <…> Матери, дети, подростки, бабушки, отцы, дедушки, священники, депутаты — очень многие люди решили, что я им стала как психолог, историк, философ, мать, сестра, дочь. Люди шли ко мне, чтобы у меня спросить. Они вообще считали, что у меня есть ответы на все вопросы», — отметила режиссер.

По словам Германики, такой эффект называется высоким коэффициентом доверия целевой аудитории.

С 23 по 27 августа в Москве прошла Московская международная неделя кино. В мероприятии приняли участие кинематографисты из Индии, Китая, Турции, США, Бразилии и Южной Кореи. Среди хедлайнеров были американский режиссер Вуди Аллен, американский актер Марк Дакаскос и сербский режиссер Эмир Кустурица.

