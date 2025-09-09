Половина автосервисов в России не принимает запчасти клиентов для ремонта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Автовладельцы пытаются экономить, но в итоге рискуют переплатить за повторное восстановление машин.

Около 50% станций техобслуживания в России отказываются устанавливать детали, принесенные клиентами. Об этом сообщили «Известиям» участники рынка. Те сервисы, которые соглашаются, требуют от заказчиков расписку о том, что претензий в случае поломки предъявлено не будет. Причина такого подхода связана с большим числом поддельных и некачественных комплектующих, приобретаемых водителями на маркетплейсах. По оценке экспертов, доля брака среди них достигает 20%. Опасаясь судебных претензий за ненадлежащий ремонт, мастера предпочитают не работать с такими деталями.

Почему СТО отказывают

С начала 2025 года резко выросли продажи автозапчастей через онлайн-площадки. По данным сети Eurorepar, уже около трети клиентов приходят в сервисы со своими комплектующими. Но высокая вероятность брака заставляет мастеров отказываться от подобных заказов.

По словам директора СТО «Рейканен» Дмитрия Деньшова, примерно половина сервисов не берется за ремонт с чужими деталями, а около 20% полностью исключили их использование. Директор по маркетингу платформы Emex Иларион Демчиков уточнил, что в первом квартале 2025 года доля поддельных расходников выросла до 20%.

Согласно статистике Fit Service, 37% сотрудников сталкивались с подделками. Чаще всего фальсифицируются масла (54%), фильтры (35%), свечи зажигания (33%), а также элементы подвески и рулевого управления.

Как отметил руководитель сервиса XXAUTO.pro Максим Бахвалов, продавцам контрафакта сложно попасть на склады крупных поставщиков, но онлайн-торговля для них доступна.

Главные причины покупки таких деталей — низкая цена и удобство заказа. Сейчас клиенту достаточно указать марку автомобиля, чтобы получить готовый набор расходников. При этом стоимость на маркетплейсах зачастую ниже, чем в самих СТО или даже у производителей.

По словам директора сети Fit Service Татьяны Овчинниковой, визуально отличить подделку от оригинала почти невозможно, а ответственность за последствия ложится на сервис.

В Eurorepar подчеркнули, что выход из строя некачественных деталей может обернуться серьезными поломками двигателя или тормозной системы. В пресс-службе СТО «Авторусь» добавили, что неисправный насос способен повредить катализатор, а дефектный подшипник — ступицу и тормоза. Стоимость ремонта в таких случаях может быть сопоставима с ценой всего подержанного автомобиля.

Чтобы избежать претензий, СТО вынуждены требовать от клиентов подписи под документами, где зафиксирован риск поломки. Однако даже это не всегда защищает от судебных разбирательств, поэтому многие мастерские предпочитают отказ.

Дополнительные мотивы сервисов

По словам главы Союза автосервисов Юрия Валько, причина отказов кроется и в экономике. СТО зарабатывают на наценке на детали, а без этого при нынешней налоговой нагрузке выжить трудно.

Дмитрий Деньшов отметил, что сервисы закупают комплектующие через крупные интернет-площадки вроде Emex, Exist, «Автодок», «Автопитер», Euroauto и других. При этом для клиентов цены могут быть даже выгоднее, так как сервисы получают партнерские скидки.

Исключение составляют редкие и дорогие автомобили, для которых детали трудно найти у поставщиков. В таких случаях мастерские принимают запчасти клиентов, но проводят обязательную диагностику.

Какие детали покупают онлайн

Несмотря на риски, продажи автотоваров на маркетплейсах растут. По данным Ozon, чаще всего покупают элементы подвески, кузовные детали и автомобильную оптику. В компании подчеркивают, что тщательно проверяют документы у продавцов и маркируют оригинальные товары.

На Wildberries в первом полугодии 2025-го оборот автотоваров вырос на 70% по сравнению с прошлым годом, а средний чек увеличился на 5%. Самыми быстрорастущими позициями стали подушки безопасности, кожухи двигателя и системы сцепления. Популярны также фильтры, тормозные колодки и аксессуары для ухода за автомобилем.

