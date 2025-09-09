Режиссер Гай Германика заявила, что самое страшное для нее — быть непонятой

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ее мнение — из «сытых режиссеров» получатся хорошие «функционеры».

Режиссер Валерия Гай Германика в беседе с 5-tv.ru на втором дне программы Московской международной недели кино заявила, что кино является для нее способом общения с миром.

«Для меня кино — это моя жизнь… Это мой способ общения с миром. Между мной и всеми этими людьми, этой реальностью — камера. И только благодаря этому коннекту я нахожу диалог с этим миром… Если бы у меня не было этого инструмента, я не знаю, чтобы вообще со мной было», — отметила кинематографист.

К тому же Германика призналась, что самое страшное для нее — это быть непонятой. Также, по словам кинематографиста, она знает «сытых режиссеров», из которых получатся хорошие «функционеры», так как у них закрыта базовая потребность в безопасности с детства.

Московская международная неделя кино проходила в столице с 23 по 27 августа. Мероприятие объединило кинематографистов из самых разных стран, среди которых Индия, Китай, Турция, США, Бразилия и Южная Корея. Главными гостями мероприятия стали американский режиссер Вуди Аллен, американский актер Марк Дакаскос и сербский режиссер Эмир Кустурица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что, по словам режиссера Константина Богомолова, любому человеку важно ощущать себя признанным.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.