Огонь велся с дистанции в восемь километров.

Экипаж танка Т-72Б3 Алейского мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт боевиков ВСУ, обеспечив наступление штурмовиков на Красноармейском направлении СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Получив координаты цели от операторов разведывательных БПЛА, военнослужащие навели пушку танка на цель и выстрелами уничтожили замаскированный в лесополосе опорный пункт противника на дальности восемь километров. Контроль поражения цели в реальном времени вели операторы беспилотников, подтвердившие полное разрушение опорного пункта.

Огневая поддержка танкистов позволила штурмовым подразделениям быстро занять позиции противника без серьезного сопротивления. После выполнения задачи экипаж оперативно замаскировал танк и убыл в укрытие, исключив возможность ответного удара.

Тактика стрельбы с закрытых огневых позиций позволяет наносить неожиданные удары с больших дистанций, сводит к минимуму риск обнаружения и поражения танка, а также повышает живучесть экипажа. Использование БПЛА для разведки и корректировки делает такие атаки исключительно точными даже по хорошо замаскированным целям.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

