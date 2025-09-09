Выставка культуры КНДР открылась в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

Экспозиция будет работать до 10 октября.

Влюбиться в Корейскую народную демократическую республику через работы художников с этого дня можно в Москве.

Во Всероссийском музее декоративного искусства впервые стартует выставка, на которой представлено более 120 экспонатов — от живописи до мозаики и вышивки, на которых запечатлены как сцены исторических событий, так и пейзажи КНДР.

«Вы увидите здесь потрясающие жанровые работы, вы увидите здесь работы, посвященные современной архитектуре, современной жизни в крупных городах и в маленьких деревнях, потрясающие работы, которые рассказывают нам о новом курорте, который открылся совсем недавно. Ну и если говорить серьезно, ряд этих работ посвящены уже специальной военной операции», — рассказала министр культуры России Ольга Любимова.

Познакомиться с корейской культурой, национальными традициями и даже праздниками можно будет до 10 октября.

