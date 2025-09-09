«Франция сыта по горло»: жители страны сравнивают Макрона с овощем

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jürgen Wackenhut; 5-tv.ru

Рейтинг непопулярности президента установил новый рекорд.

Франция сегодня обошлась без неожиданностей. Как и предполагалось, национальное собрание большинством голосов — 364 против 194 — объявило вотум недоверия премьеру Франсуа Байру. По идее, все правительство завтра должно уйти в отставку, а многие депутаты открыто говорят, что туда дорога и Эммануэлю Макрону. Он действительно ставит антирекорды по рейтингу доверия. При самых оптимистичных подсчетах — на его стороне не более 15 процентов. Куда катится Пятая республика, объяснит европейский обозреватель «Известий» Виталий Чащухин.

Беспощадная формулировка, которую предпочли сегодня сами французы: правительство не просто пало, его свергнули.

«Премьер-министр должен подать президенту Республики заявление об отставке правительства», — зачитал итоги голосования председатель парламента Франции Яэль Брон-Пиве.

Историческая оплеуха Макрону и звездный час главных оппонентов власти. Они ведь предупреждали.

«Этот момент знаменует конец агонии правительства-призрака, правительства, которое было правительством лишь по названию. Очевидно, что страной не управляют и даже не руководят», — заявила лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

И от самого президента хотели бы видеть только одно заявление — об отставке.

«Единственный ответственный за кризис, разруху и беспорядок в нашей стране — это президент Республики и его слепые последователи, среди которых вы, господин премьер-министр, первый апостол», — сказал член Законодательного собрания Франции Борис Валло.

Последнее, что успел признать уходящий глава правительства — Франция действительно идет ко дну.

«Мучительная пробоина в нашем корабле. Мы не должны это терпеть. В этом смысл моего выступления, как капитана корабля, информированного о потоке, который затапливает наши трюмы. Мне говорят, что это не срочно, якобы этот корабль все еще на плаву», — подчеркнул Байру.

С ним или без него — судя по представленному бюджету, который в итоге и не прошел, кораблекрушения совершенно точно было не избежать.

И все-таки это не просто споры о бюджете, а системный кризис: у Франции огромный долг, растущий дефицит — уже много лет экономика живет взаймы. На этом фоне любое правительство окажется слабым, а политический хаос будет только нарастать.

Для Макрона это означало выбирать между плохим и очень плохим вариантом — роспуск парламента или назначение своего нового, уже седьмого по счету премьера. По сообщениям из Елисейского дворца, он предпочел все-таки продолжить бессмысленную кадровую чехарду. В таком случае, и правда, как бы и самому по итогам не пришлось уйти.

«Было бы лучшим решением для него, прежде чем станет слишком поздно. Потому что народный гнев назревает и растет», — заявил политолог, юрист, член Парижской коллегии адвокатов, руководитель докторантуры университета «Париж Декарт» Филипп де Велль.

Тем более, что Макрон достиг нового рекорда непопулярности с начала его мандата.

Для сравнения, даже во время кризиса «желтых жилетов» в 2018 году уровень доверия Макрону составлял около 20%, в 2023–2024 годах на фоне пенсионной реформы и забастовок он колебался в том же диапазоне 22–25%. Теперь же эпохальный обвал, который зафиксировали сразу два независимых барометра: 15% по Verian для Le Figaro Magazine или немногим больше — 17% по Elabe для Les Échos.

В глазах всей страны — от банковского клерка до торговца фруктами — Макрон вот именно что докрасовался.

«Макрон… Знаете, там, откуда я родом, мы украшаем кускус овощами. Макрон такой же — только украшает. И все», — поделился мнением 80-летний продавец фруктов Мохаммед.

Мохаммед — французский пенсионер алжирского происхождения, 1200 евро в месяц, что он получает от государства, полностью уходят на аренду. Его кормит своя фруктовая лавка, но очень многим приходится скитаться в поисках пропитания. Своими глазами уже такое наблюдал.

«Я раньше никогда не видел, чтобы люди рылись в мусорных баках в поисках еды. Что это значит? Что это за Франция? Когда одни купаются в деньгах, а другие голодают», — возмутился Мохаммед.

И сегодняшний вотум недоверия — в первую очередь нынешней экономической политике. Антинародный бюджет с жесткими сокращениями социальных расходов, новыми налогами, в том числе для богатых; простым французам предлагали больше работать и меньше отдыхать, намереваясь отменить даже празднование Дня Победы. И умудряясь при этом планировать новые дорогостоящие военные авантюры, поддерживать Украину, а не свою собственную страну.

«Нынешнее правительство проедает слишком много денег на ветер по сравнению с тем, что способно зарабатывать, а нас просят ужать расходы, то есть это мы должны экономить для них», — возмутился владелец рыночного киоска, 63-летний Патрик Вурмерс.

«Франция сыта по горло. Люди устали от громких слов и хотят перемен», — заявила 21-летняя студентка Фаустина.

И если они по итогам отставки премьера так и не случатся, то французскую революцию снова обещают делать не сверху, а снизу: профсоюзы готовятся к мобилизации десятков тысяч человек, обещая вывести на антимакроновские баррикады всю страну.

