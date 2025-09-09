Забить протестующих молотком: новая работа Бэнкси взбудоражила Лондон

Фото, видео: 5-tv.ru

Уличному художнику грозит до десяти лет тюрьмы.

А вот недавние пропалестинские митинги в столице Великобритании стали поводом для появления новой работы знаменитого на весь мир уличного художника Бэнкси.

На стене здания королевского суда в Лондоне, он изобразил судью избивающего молотком митингующего. Никаких пояснений к картине нет, но большинству британцев и не надо объяснять. В минувшие выходные было много показательных моментов во время акции против поставок оружия Израилю.

Вот например, полицейские задерживают ветерана Королевских ВВС после того как он развернул плакат «Я против геноцида».

Кстати акция с нарисованным судьей может плохо закончиться и для самого Бэнкси. Полиция уже начала расследование, так что ему может грозить до десяти лет заключения, а главное на суде будет раскрыта личность, художника который создает произведения анонимно уже почти 30 лет.

