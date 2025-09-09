Фотограф ФК «Спартак» Александр Ступников скончался на 41-м году жизни

Фото: Telegram/ФК «Спартак-Москва»/fcsmtg

Он проработал в команде более 15 лет.

Фотограф футбольного клуба «Спартак» Александр Ступников скончался на 41-м году жизни. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба команды.

«Сегодня ушел из жизни фотограф „Спартака“ Александр Ступников. Саша скоропостижно скончался у себя дома, на 41-м году жизни. Он собирался на работу — на очередной матч нашей команды, которой отдал более 15 лет профессиональной деятельности», — отмечается в сообщении.

Представители «Спартака» подчеркнули, что трагическая новость стала для всех, кто работает в клубе, шоком. Отмечается, что мысли сотрудников, персонала, футболистов, тренеров сейчас с родными и близкими Александра.

В клубе отметили, что имя Александра Ступникова навсегда останется в истории «Спартака».

Соболезнования выразил и главный тренер «красно-белых» Деян Станкович. Он отметил, что Ступников был настоящим профессионалом.

