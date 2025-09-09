«Миллион за головы двоих»: киллер назвал P. Diddy заказчиком убийства 2Pac

USA Today: обвиняемый в убийстве Тупака заявил, что заказчиком был P. Diddy

Тупак Шакур погиб в 1996 году, получив четыре огнестрельных ранения.

Заказать убийство рэпера Тупака Шакура, известного под псевдонимом 2Pac, и основателя звукозаписывающей студии Death Row Records Шуга Найта мог Шон Комбс, более известный как P. Diddy. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на показания предполагаемого киллера Дуэйна Дэвиса.

По данным газеты, все началось в сентябре 1996 года, когда Тупак Шакур ударил Орландо Андерсона. Случилось это во время боксерского поединка между двумя калифорнийскими бандами в Лас-Вегасе. В свою очередь Андерсон пожаловался на Тупака своему дяде Дуэйну Дэвису. Именно он и решил отомстить.

«Дэвис сказал, что у него была еще одна причина преследовать Шакура и Найта. Комбс за головы двоих мужчин назначил награду в размере одного миллиона долларов», — отмечается в публикации.

В сентябре 2024 года рэпера и продюсера P. Diddy, известного как Шон Комбс, задержали по подозрению в вымогательстве и торговле людьми для сексуальной эксплуатации.

Утверждается, что на его знаменитых «Белых вечеринках» для американских знаменитостей происходили не только разврат и употребление наркотиков, но и насилие над несовершеннолетними. Количество обвинений превышает сотню. Рэпер пытался внести залог в размере 50 миллионов долларов для освобождения из-под ареста, но суд отклонил его ходатайство.

