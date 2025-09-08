Макрон объявит имя нового премьер-министра Франции в ближайшее время

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Во вторник президент страны примет у себя действующего главу правительства Франсуа Байру.

Президент Франции Эммануэль Макрон в ближайшие часы назовет кандидатуру нового премьер-министра, который заменит Франсуа Байру. Об этом сообщает Елисейский дворец.

«Президент назначит нового премьер-министра в ближайшие дни», — сказано в коммюнике канцелярии французского президента.

Во вторник Макрон примет действующего премьера Байру. Тот передаст президенту прошение об отставке, отмечается в сообщении Елисейского дворца.

Макрон рассмотрел возможность назначения нового премьер-министра после того, как парламент усомнился в нынешнем кабмине.

«Президент Республики принимает к сведению результаты голосования депутатов. Завтра он примет премьер-министра Франсуа Байру, чтобы принять отставку его правительства», — говорилось в заявлении Елисейского дворца.

