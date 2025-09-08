Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

Кроме того, сын общественного деятеля будет учиться в одном из столичных вузов.

Внук первого президента Франции Шарля де Голля, Пьер де Голль, хочет вместе со своей супругой Наджетой Бенсуики переехать в Россию. Об этом он рассказал в ходе своего выступления в Российском государственно социальном университете (РГСУ).

«Я и моя жена хотим поселиться в России, и я считаю, что это будет ярким символом франко-российской дружбы», — сказал он.

Кроме того, де Голль заявил, что его сын в будущем будет учиться в РГСУ.

«Мы покажем миру, что мы — друзья, и что мы (Россия и Франция — Прим. Ред.) понимаем друг друга», — сказал общественный деятель.

Он отметил, что Россия и Франция связаны отношениями в различных сферах, в том числе — в культурной. Одной из приоритетных задач государств должно быть развитие. Причем развитие в любых условиях, в том числе в сложных.

«Я думаю, что на нас лежит задача продолжать развитие, несмотря ни на что, и продвигаться вперед», — заключил де Голль.

