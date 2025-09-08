«На любой период»: глава Роснедр оценил запасы нефти в России

Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид

Для сохранения устойчивого уровня добычи необходима непрерывная работа по геологоразведке.

При активной работе в области геологоразведки и восполнения ресурсов России хватит нефти на любой срок. Об этом рассказал глава Федерального агентства по недропользованию Олег Казанов в интервью ТАСС.

«Нефти хватит в России на любой период времени, обеспеченный активностью недропользователей по геологоразведке и воспроизводству запасов», — сказал он.

Казанов пояснил, что из 31 миллиардов тонн разведанных запасов в стране только 19 миллиардов тонн уже подготовлены. Он добавил, что для сохранения устойчивого уровня добычи необходима непрерывная работа по геологоразведке.

Ранее зампред правительства РФ Дмитрий Патрушев на коллегии Роснедр сообщил, что Россия располагает уникальной минерально-сырьевой базой, включающей около 230 видов полезных ископаемых. Он подчеркнул, что в 2024 году на геологоразведку выделили рекордные 450 млрд рублей, а в ближайшие три года планируется направить на эти цели более 50 млрд рублей.

