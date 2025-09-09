Готовимся к зиме заранее: эксперт рассказала, как правильно хранить картофель

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Гнилые и больные клубни рекомендуется сразу утилизировать.

Неправильные условия хранения картофеля могут сказаться на качестве клубней и их сроке годности. Об этом в беседе с aif.ru рассказала кандидат сельскохозяйственных наук Галина Магазева.

После сбора картофельного урожая многие допускают ошибки при его хранении. Например, недозревшие клубни не будут долго лежать. Сбор нужно проводить тогда, когда цвет ботвы изменился со светло-зеленого на коричневый.

Магазева советует после выкапывания оставить клубни на земле под солнцем, чтобы из них ушла лишняя влага. Также нужно обязательно провести сортировку. Гнилые и больные клубни стоит утилизировать. На зиму следует оставить только здоровые экземпляры.

Перед тем как убрать картофель на хранение, нужно провести дезинфекцию помещения. Также эксперт подчеркивает важность выбора правильного места хранения. В случае высоких температур, плохой вентиляции или влажности с урожаем можно будет попрощаться.

