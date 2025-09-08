Один есть: в Екатеринбурге поймали сбежавшего из СИЗО преступника

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Поиски второго беглеца продолжаются.

В Екатеринбурге минувшей ночью поймали одного из двух преступников, которые сбежали из местного СИЗО и находились в федеральном розыске. Речь идет об Александре Черепанове.

Сообщается, что во время задержания он не оказал сопротивления. Поиски второго беглеца пока продолжаются. Ранее обоим вынесли приговор за подготовку теракта — в 2023 году они пытались поджечь военкомат.

В изоляторе осужденные ждали отправку в колонию. Согласно основной версии, в ночь на первое сентября сообщники сумели выбраться из камеры, проникли на чердак и покинули территорию по крышам соседних зданий. Оба преступника внесены в список террористов и экстремистов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.