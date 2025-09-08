Врачи начали голодовку в Швейцарии из-за гуманитарной катастрофы в Газе

Фото: Reuters/Cecile Mantovani

Медики призывают к немедленному снятию израильской блокады.

Швейцарские врачи начали голодовку у здания парламента в Берне. Об этом сообщает Reuters. Медики призывают правительство страны ввести целевые санкции против Израиля за предполагаемые нарушения международного права и признать Палестинское государство.

Акция протеста врачей Мишель Гьельмини, Бренно Балестра, Алессандра Гуайта и Марко Франци является частью более широкого движения, направленного на привлечение внимания к гуманитарной катастрофе в Газе и необходимости международного вмешательства. В условиях продолжающегося конфликта и блокады, они настаивают на том, что действия Израиля против палестинского населения требуют ответных мер со стороны мирового сообщества.

Напомним, что за последние сутки в осажденном секторе Газа от голода и острого недоедания погибли еще 13 палестинцев, среди которых трое детей. По данным палестинского Минздрава, с 7 октября 2023 года число жертв от голода в регионе возросло до 361 человека, включая 130 детей.

