Daily Mail: Принц Гарри дарил Елизавете II секретный мобильный телефон для прямой связи

Ни его отец, ни брат не знали об устройстве.

Принц Гарри подарил королеве Елизавете II секретный мобильный телефон, чтобы иметь возможность напрямую с ней связываться в любое время. Об этом рассказал бывший королевский дворецкий Пол Баррелл в своих мемуарах «Королевский инсайдер: моя жизнь с королевой, королем и принцессой Дианой». Об этом сообщает Daily Mail.

«Без ведома отца и брата Гарри отправил бабушке мобильный телефон, чтобы иметь защищенную линию связи напрямую с главой семьи», — поделился бывший дворецкий.

Выяснилось, что королева не пользовалась устройством и телефон вскоре оказался в ящике стола рядом с похожим телефоном принца Эндрю. Однако в своих мемуарах Баррелл пишет и о теплых отношениях королевы с Гарри, которого часто называли его любимым внуком. Королева пыталась уладить разногласия в отношениях герцога с остальной семьей.

Баррелл вспоминает, что королева встретилась с правнучкой Лилибет во время празднования Платинового юбилея всего за несколько недель до своей смерти в 2022 году. По слухам, Гарри и Меган хотели запечатлеть этот момент для документально сериала, но королева отказалась.

