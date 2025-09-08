«Аэрофлот» выкупил у немецкой компании производство бортового питания

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Сумма сделки превышает 56 миллионов рублей.

«Аэрофлот» выкупил у структур немецкой авиакомпании Lufthansa 100% производителя бортового питания в Красноярске ООО «Аэромил». Об этом журналистам рассказал генеральный директор и председатель правления группы «Аэрофлот» Сергей Александровский.

«Завершили сделку по приобретению у структур Lufthansa 100% производителя бортового питания в Красноярске ООО „Аэромил“», — сказал он на пресс-конференции.

Сумма сделки составила более 56 миллионов рублей. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, как добавил Александровский, одобрила покупку еще 49% акций «АэроМар».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что гендиректор «Аэрофлота» указал на рост расходов в 2026 году. Затраты связаны с наземным обслуживанием воздушных судов, пассажиров, грузов и почты. Стоимость тарифов выросла на одну-три тысячи рублей за один рейс, что увеличило траты авиакомпаний на несколько тысяч.

