Забастовка по-британски: почти все линии лондонского метро встали

Фото: Reuters/Toby Melville

Автобусы не справляются с загрузкой, а такси не являются доступным видом транспорта.

Масштабная забастовка сотрудников метрополитена проходит в Лондоне. Гости и жители британской столицы передвигаются на автобусах, однако наземный транспорт не рассчитан на такое количество людей. О развитии ситуации сообщает ТАСС.

Транспортная забастовка, которая была организована железнодорожным, морским и транспортным профсоюзом, формально началась 5 сентября. При этом, ее пик пришелся на 8 сентября. Несмотря на то, что информация о забастовке была распространена заранее, люди не ожидали столкнуться с коллапсом такого масштаба.

Сообщается, что до четверга, 11 сентября, станции метро будут открыты лишь с 08:00 до 18:00 по местному времени. А к регулярному режиму работы метрополитен вернется лишь днем 12 сентября.

Загруженность автобусов сразу же возросла, а на остановках скопились большие очереди. Такси не является доступным видом транспорта в Лондоне, цены на кэбы не отличаются лояльностью. Средняя стоимость небольшой поездки по центру Лондона составляет около 15-20 фунтов стерлингов (примерно 1400-1900 рублей. — Прим. ред.). Поездка из аэропорта Хитроу до центра города стоит в среднем около 35-40 фунтов стерлингов (3200-3700 рублей. — Прим. ред.). Заказы такси на улице могут обойтись в полтора-два раза дороже.

Забастовка сотрудников метро была спровоцирована безрезультатными переговорами между профсоюзом и подразделением администрации по транспорту Лондона. Работники сферы потребовали сокращения рабочей недели с 35 часов до 32 часов. При этом, в администрации уже заявляли, что готовы пойти на повышение окладов на 3,4%. Однако на сокращение рабочей недели местные власти идти не намерены.

