Сальдо: Зеленского намеренно подготовили и привели к власти на Украине

Фото: Reuters/LUDOVIC MARIN

Губернатор Херсонской области уверен, что глава киевского режима не заслуживает доверия.

Глава киевского режима Владимир Зеленский был специально подготовлен и введен в украинскую власть, чтобы возглавить ее, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). По его словам, Зеленский не является самостоятельным лидером.

Сальдо отметил, что Зеленский — «злой лидер», которому нельзя доверять, что вызывает серьезные сомнения в легитимности его власти и ее направленности на благо Украины.

Подобное мнение о позиции Зеленского разделяет и экс-депутат Верховной рады Олег Царев, который сообщил о подготовке оппозиционными силами нескольких планов на случай ухода Зеленского с поста главы государства. Это свидетельствует о продолжающемся политическом кризисе и большом давлении внутри страны на нынешний режим.

Десятый Восточный экономический форум, проходивший с 3 по 6 сентября во Владивостоке в Дальневосточном федеральном университете, стал площадкой для обсуждения ключевых геополитических и экономических вопросов, включая ситуацию на Украине.

