Лариса Долина исполнила песню «Атас» в рамках трибьюта группы «Любэ»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Это одна из самых любимых песен артистки у музыкального коллектива.

Народная артистка РФ назвала песню «Атас» одной из самых любимых у группы «Любэ». Именно ее она исполнила для трибьюта музыкального коллектива. Об этом сообщила сама певица 5-tv.ru.

«Поздравляю одну из лучших команд в мире, группу „Любэ“, с 35-летием. Такая славная дата! Я эту группу с самого начала знаю. Я помню, как они „взорвали“ вообще все, всю страну. <…> Я хочу пожелать лидеру „Любэ“ — Коле Расторгуеву долгих лет жизни, долгих лет в профессии. Аншлагов повсеместных, здоровья крепкого, сил, терпения. Новой хорошей музыки и чтобы старая всегда была с вами. Я очень рада, что прикоснулась к творчеству группы и спела одну из самых своих любимых — „Атас“. Ребятки, поздравляю вас от всего сердца», — поделилась Долина.

Лариса Александровна назвала группу «Любэ» самобытным и редким по звучанию коллективом. По ее словам, при прослушивании этих песен остается только восхищаться.

«Атас» была написана в 1989 году. Создатели композиции отмечают, что песня одновременно является боевиком, девизом и «выкликом» группы.

По признаниям автора песни, народного артиста России Игоря Матвиенко, идея трека пришла к нему в лифте. А текст к ней написал поэт-песенник Александр Шаганов, с которым Матвиенко экспериментировал над форматом и звучанием композиции.

«В „Атасе“ речь идет о героях знаменитого сериала „Место встречи изменить нельзя“. <…> Песня была очень популярной. Как-то мы работали на стадионе в Бресте, там было милицейское оцепление с собаками, но, когда начали исполнять песню „Атас“, вдруг люди сорвались с трибун и побежали к сцене — эту неуправляемую толпу было не остановить. Я понял, что надо что-то делать, и заорал: „Стоять! Все на место!“ Вот такие были проявления народной любви», — поделился народный артист РФ и лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев.

Трибьют «Любэ 35. Все опять начинается» — это переосмысление песен группы разными музыкантами в их собственном стиле.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что заслуженный артист РФ Леонид Агутин исполнил трек «Долго» для трибьют-альбома «Любэ».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.