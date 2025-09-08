Главное — безопасность: рекомендации по восхождению для альпинистов-новичков
В Федерации альпинизма дали рекомендации по безопасному покорению вершин
Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский
Существует три направления вида спорта альпинизма: любительский, коммерческий и спортивный.
Альпинисты стремятся покорить вершины, несмотря на череду несчастных случаев при восхождениях. Об этом aif.ru рассказал президент Федерации альпинизма России Алексей Слотюк.
По мнение эксперта, главная задача перед восхождением — правильная подготовка. Существует три направления вида спорта альпинизма: любительский, коммерческий и спортивный.
«Безопасное восхождение — любительский альпинизм. Но даже на этом этапе необходим профессиональный инструктор-проводник. Коммерческий альпинизм — недешевое удовольствие, но здесь за альпиниста сделают почти все: обеспечат безопасность, организуют ночевки и питание, предоставят постоянное сопровождение гида, а при необходимости — услуги носильщиков, поваров и врача. Для тех, кто решил заниматься этим видом спорта серьезно, подойдет спортивный альпинизм: ледолазание, ски-альпинизм, скайраннинг», — уточнил Слотюк.
Эксперт дал советы для начинающих альпинистов: первым делом следует проконсультироваться в представительстве Федерации альпинизма, после поехать на спортивные сборы или альплагерь. Также немаловажно грамотно продумывать маршрут восхождения и не пренебрегать правилами безопасности.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Федерация альпинизма России не подтвердила смерть Наговициной.
Альпинистка Наталья Наговицина застряла на пике Победы в Киргизии 12 августа из-за перелома ноги. Альпинисты из ее группы отправились за подмогой, однако добраться до женщины так и не удалось, успехом не увенчались и несколько спасательных операций.
