ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае

Задержанный спецслужбами гражданин Азербайджана сам вышел на представителей СБУ и проводил разведку.

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали гражданина Азербайджана, который готовил нападения на здания силовых ведомств и транспортные объекты региона. По данным следствия, подозреваемый раньше служил в спецназе. На допросе он рассказал, что в Россию приехал на заработки. Сам вышел на представителей СБУ и под управлением куратора занялся организацией терактов

«Произвел разведку гособъектов, в дальнейшем я покупал компоненты самодельной взрывчатки. И после этого мы хотели совершить теракты в Ставропольском крае», — рассказал задержанный.

Компоненты для взрывного устройства задержанный спрятал в поле. У фигуранта изъяли телефон с перепиской и видео-доказательством преступлений. За подготовку к теракту ему грозит пожизненный срок.

