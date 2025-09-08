Водитель насмерть сбил женщину в Кургане

Фото, видео: 5-tv.ru

После автомобиль на полной скорости въехал в здание института.

В Кургане авария закончилась трагедией. Водитель иномарки уходил от столкновения с другой машиной.

Совершая резкий маневр, он сбил женщину, которая шла по тротуару. Она скончалась еще до приезда медиков. После автомобиль на полной скорости врезался в здание железнодорожного института.

