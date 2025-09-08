«Это продолжение папы»: дочь основателя «Комбинации» оживила его старую песню

Фото: Пресс-служба «Эвалар»

Наследие Александра Шишинина продолжает звучать через творчество его дочери Виктории.

Легендарная песня продюсера Александра Шишинина «Не забывай» зазвучит по-новому благодаря его дочери Виктории.

Ровно год назад зрители погрузились в атмосферу конца 1980-х и 1990-х, когда на экраны вышел сериал о культовой женской группе «Комбинация». Проект напомнил стране о том, какие эмоции дарили хиты коллектива, а также вернул в топы композиции, давно ставшие «народными».

На экране ожили истории людей, стоявших у истоков популярного женского ансамбля: продюсера Шишинина сыграл Никита Кологривый, его супругу Наталью — родная дочь продюсера Ульяна Кравец, а образы солисток воплотили Анастасия Уколова и Елизавета Базыкина.

Теперь эстафету памяти и творчества приняла дочь основателя ансамбля Александра Шишинина — Виктория. Она представила свежую интерпретацию песни отца, написанной десятилетия назад. Композиция «Не забывай» стала современнее, но при этом сохранила дух оригинала.

Символична и обложка релиза: на ней — портрет Александра Шишинина, а за ним — Виктория. Это образ преемственности, благодарности и связи поколений.

«Для меня это не просто песня, это продолжение папы — его творчества. Думаю, это папины гены не дают мне сидеть на месте. Но кроме личной, семейной истории — это новое прочтение песни о любви, о том, что нам не всегда удается быть с любимыми, даже если мы этого очень хотим. Думаю, многие из слушателей проживали схожие чувства», — призналась Виктория.

Музыкальная премьера вызвала живой отклик: стало ясно, что «Комбинация» продолжает жить, обретая новое дыхание. Поклонники ждут не только новых композиций Виктории, но и второго сезона сериала.

В 1993 году Александр Шишинин был убит в подъезде собственного дома. Следствие не нашло ни заказчика, ни исполнителя, а версия о том, что продюсер отказался работать под «крышей», остается одной из главных. Несмотря на трагедию, Виктория бережно хранит наследие отца и делает его актуальным для нового поколения. Среди архивов — тексты песен Russian Girls, «Два кусочека колбаски» и, конечно, «Не забывай».

