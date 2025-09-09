Фото: Кадр из сериала «Убойная сила», 2000 – 2005г

Сериал по праву считается одним из ключевых проектов отечественного телевидения начала 2000-х.

Премьера сериала «Убойная сила» в 2000 году вызвала настоящий ажиотаж — зрители с интересом следили за новыми историями о работе питерских оперативников, а критики отмечали свежий подход к полицейской теме.

Картина задумывалась как ответление популярного проекта «Улицы разбитых фонарей», и в первых сериях действительно появлялись уже знакомые поклонникам герои: капитаны Ларин и Дукалис, майор Соловец, старший лейтенант Волков.

Но вскоре сценаристы пошли по собственному пути, превратив новый сериал в самостоятельное произведение, которое за шесть сезонов, выходивших до 2005 года, обрело огромную армию поклонников.

Прошли десятилетия, и сегодня интересно взглянуть, как сложились судьбы актеров, благодаря которым «Убойная сила» стала частью культурного кода россиян. Одним из главных символов проекта стал Константин Хабенский.

Константин Хабенский — капитан Игорь Плахов

Фото: Кадр из сериала «Убойная сила», 2000–2005 г; ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Для Хабенского «Убойная сила» стала своеобразным трамплином в большую карьеру. Его герой, молодой и энергичный капитан милиции Игорь Плахов, быстро полюбился зрителям: харизматичный, ироничный, но при этом преданный профессии и друзьям.

Хотя на момент запуска сериала актер уже имел определенный опыт — он снимался в «Женской собственности», участвовал в проектах «Хрусталев, машину!» и «Поклонник», именно роль Плахова принесла ему настоящую известность и народную любовь.

Хабенский оставался в «Убойной силе» на протяжении всех сезонов, выходивших с 2000 по 2005 годы. Но уже после первых двух лет работы ему начали поступать предложения от крупных режиссеров.

В 2002 году артист сыграл в драме Филиппа Янковского «В движении», а в 2004-м получил одну из главных ролей в культовом «Ночном дозоре» Тимура Бекмамбетова. Именно эта работа окончательно закрепила его статус звезды.

Позднее, чтобы принять участие в съемках «Дневного дозора», Хабенский даже сократил свое присутствие в финальном сезоне «Убойной силы»: по сюжету его персонажа отправили в длительную командировку.

Не менее значима его работа в театре. В октябре 2024 года Константина Хабенского назначили художественным руководителем МХТ имени А. П. Чехова, и сегодня он продолжает активно развивать сцену, ставить спектакли и выходить к зрителю сам.

Личная жизнь актера также была насыщена драматическими событиями. С 2000 по 2008 год он был женат на журналистке Анастасии Федосеевой, трагически скончавшейся от рака в возрасте всего 33 лет. От этого брака у него остался сын Иван.

В память о жене Хабенский основал благотворительный фонд, который помогает детям, борющимся с онкологией.

В 2013 году актер снова женился — его избранницей стала актриса Ольга Литвинова, с которой они воспитывают двух дочерей, Александру и Веру.

Андрей Федорцов — старший лейтенант Василий Рогов

Фото: Кадр из сериала «Убойная сила», 2000–2005 г; Вадим Тараканов/ТАСС

Если для Константина Хабенского «Убойная сила» стала взлетной площадкой к звездному статусу, то Андрей Федорцов уже к моменту участия в проекте имел за плечами солидный опыт работы и в театре, и в кино.

Его герой — старший лейтенант Василий Рогов, напарник Игоря Плахова, — быстро завоевал сердца зрителей благодаря естественности, искренности и легкой наивности.

В тандеме с Хабенским Федорцов создал запоминающийся дуэт: один — харизматичный и ироничный лидер, другой — верный товарищ, готовый поддержать в любой ситуации.

Роль Василия Рогова сделала Федорцова одним из самых узнаваемых лиц российского телевидения начала 2000-х. Но актер не ограничился лишь этим проектом. В те годы он активно снимался в других популярных сериалах.

В молодости Федорцов, будучи студентом, встречался с иностранками, но серьезных отношений эти романы не принесли. Позже он познакомился с девушкой по имени Мария, которая подарила ему сына Михаила. Хотя до официального брака дело так и не дошло, актер поддерживал контакт с ребенком и помогал в его воспитании.

Спустя время судьба свела Федорцова с Екатериной — студенткой, родившей ему дочь Варвару. И эти отношения также не закончились свадьбой, но ради дочери актер сделал щедрый шаг: оставил ей петербургскую квартиру.

Окончательно осесть Федорцов решился лишь к 45 годам. Его избранницей стала архитектор Екатерина, которая младше актера на два десятилетия. Брак оказался счастливым и прочным, в семье родились две дочери — Ксюша и Даша. Артист не скрывает, что именно в зрелом возрасте сумел обрести настоящее семейное счастье и гармонию.

Сегодня Андрей Федорцов продолжает активно работать, совмещая театральную сцену, съемки в кино и участие в телевизионных проектах. Его путь — пример актера, которому удалось сохранить верность профессии, при этом пробуя себя в новых форматах и находя баланс между карьерой и семьей.

Евгений Ганелин — майор Георгий Любимов

Фото: Кадр из сериала «Убойная сила», 2000–2005 г; Официальный сайт Театра им. В. Ф. Комиссаржевской/www.teatrvfk.ru

Имя Евгения Ганелина хорошо известно не только поклонникам «Убойной силы», но и тем, кто следит за жизнью театрального Санкт-Петербурга. Он родился в семье, где ценность знаний и культуры передавалась по наследству: его отец, Рафаил Ганелин, был известным историком.

Такой фундамент во многом предопределил судьбу Евгения, который решил посвятить себя сцене. Получив образование в ЛГИТМиКе имени Н. К. Черкасова (ныне РГИСИ), одном из ведущих театральных вузов страны, он начал путь профессионального артиста.

Настоящая всероссийская известность пришла к актеру в начале 2000-х, когда он присоединился ко второму сезону «Убойной силы». Роль майора Георгия Любимова — Жоры, как его называли коллеги по сюжету, — стала для Ганелина первой по-настоящему главной экранной работой. Его герой отличался харизмой, обаянием и тем самым внутренним теплом, которое располагает зрителя.

После «Убойной силы» карьера актера пошла по нарастающей. Его фильмография насчитывает десятки проектов: «Крик совы», «Морские дьяволы», «Военная разведка. Западный фронт», «Паромщица».

Последней на сегодняшний день работой Ганелина стала роль в «Морских дьяволах. Вектор атаки» (2023 год). Всего же после завершения «Убойной силы» он успел поучаствовать более чем в тридцати фильмах и многосерийных проектах.

В 2006 году Евгению Ганелину было присвоено звание заслуженного артиста России — признание его мастерства и вклада в отечественное искусство.

Сергей Кошонин — майор Максим Виригин

Фото: Кадр из сериала «Убойная сила», 2000–2005 г; РИА Новости/Виталий Аньков

Сергей Кошонин — актер, чья судьба тесно связана как с театром, так и с экраном. Его персонаж в «Убойной силе», майор Максим Виригин, стал одним из тех образов, благодаря которым зрители еще сильнее полюбили сериал.

Виригин получился одновременно принципиальным и человечным: в его игре не было фальши, и зритель охотно верил каждому слову и жесту.

На момент получения роли в «Убойной силе» Сергей уже имел богатую фильмографию. Его можно было увидеть в картинах «Дневник директора школы», «Последний побег», «Жил-был доктор», культовой «Интердевочке» и ряде других фильмов.

В «Улицах разбитых фонарей» он сыграл небольшую, но яркую роль криминального авторитета. Интересно, что именно из образа бандита он органично «переквалифицировался» в экранного милиционера, а позднее и адвоката, когда получил приглашение в новый проект — «Убойную силу».

Персонаж Виригина закрепил за Кошониным амплуа человека в погонах. И этот образ настолько полюбился зрителям, что актер до сих пор востребован в полицейских драмах и детективах.

Еще до службы в армии Сергей встретил Лолиту, которая впоследствии стала его женой. Их брак оказался прочным, и вместе они воспитали сына Ивана, выбравшего для себя профессию кинооператора.

Сам Сергей Анатольевич по сей день активно снимается, остается востребованным артистом и в 2006 году был удостоен звания заслуженного артиста России.

Сергей Мурзин — Борис Кравченко

Фото: Кадр из сериала «Убойная сила», 2000–2005 г; www.globallookpress.com/Photoagency Interpress

До «Убойной силы» Сергей Мурзин уже был знаком зрителям по роли Круглого в культовом фильме «Брат». Однако именно образ Бориса Кравченко принес актеру широкую популярность и востребованность в «ментовских» сериалах.

С тех пор он регулярно появлялся в проектах этого жанра: «Литейный», «Гаишники», «ППС», а также в «Ищейке» и «Балаболе». Сегодня в его фильмографии — более ста ролей.

Еще после школы он женился на Татьяне, в браке с которой родился сын Кирилл. Второй супругой стала Ксения Христич, с ней актер воспитал двоих детей — Матвея и Любаву.

Но несмотря на попытки сохранить семью, союз закончился громким разводом. В третий раз артист нашел счастье в браке с Анной, его PR-менеджером, которая подарила ему еще двоих детей — Елисея и Варвару.

Евгений Леонов-Гладышев — майор Александр Ухов

Фото: Кадр из сериала «Убойная сила», 2000–2005 г; Вадим Тараканов/ТАСС

Как и многие коллеги по «Убойной силе», Евгений Леонов-Гладышев окончил ЛГИТМиК. Впрочем, в кино он появился еще подростком — в 14 лет сыграл в легендарной «Республике ШКИД».

Студенческие годы принесли ему роль в картине «Включите северное сияние», а после окончания института он был принят актером на «Ленфильм».

К началу съемок «Убойной силы» за его плечами было уже более 40 ролей, в том числе участие в «Месте встречи изменить нельзя» и режиссерская работа в нескольких фильмах. После «Убойной силы» Леонов-Гладышев продолжил карьеру в кино и на телевидении.

Его личная жизнь сложилась непросто. Первый брак он заключил еще студентом, в семье родился сын Артем, однако спустя 23 года жена Людмила Фирсова умерла от онкологии.

Со второй супругой, актрисой Татьяной Ходорченко, он прожил 18 лет. Третья жена, кандидат исторических наук Елена Скрипкина, стала настоящей опорой для артиста после тяжелой травмы в 2018 году.

Черепно-мозговая травма привела к кровоизлиянию и коме, с тех пор актер проходит длительную реабилитацию. В 2007-м году ему было присвоено звание народного артиста России.

Памяти ушедших

За 25 лет, прошедших со дня премьеры «Убойной силы», многие актеры проекта ушли из жизни.

Николай Лавров, сыгравший главного антагониста первого сезона — депутата Боголепова, скончался в 2000 году от болезни поджелудочной железы. Ему было 56 лет.

В 2014 году в возрасте 49 лет ушел Алексей Девотченко. Его смерть вызвала много слухов: одни говорили о суициде, другие — о несчастном случае или убийстве, но официальное следствие заявило, что трагедия связана с приемом сильных препаратов вместе с алкоголем.

На следующий день после Девотченко скончался Виктор Костецкий, сыгравший генерала МВД Сан Саныча. Причиной смерти актера в 74 года стала сердечная недостаточность.

В 2016 году умер Евгений Лазарев, российский и американский актер, сыгравший в «Убойной силе» небольшую роль голливудского режиссера. Ему было 79 лет.

В 2023 году не стало Александра Тютрюмова, исполнившего роль подполковника Егорова. Причиной смерти актера в возрасте 64 лет стало воспаление внутренних органов.

Ранее 5-tv.ru рассказал про жизненный путь великого кутюрье Джорджио Армани.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.