Подросток убил двух полицейских при нападении на участок в Турции

Оружие, из которого юноша стрелял, принадлежит его отцу.

В городе Измир на западе Турции 16-летний подросток совершил вооруженное нападение на полицейский участок, в результате которого погибли двое сотрудников полиции. Об этом сообщает местный телеканал NTV.

Нападавший был в лыжной маске и применил длинноствольное оружие для стрельбы по зданию. В ходе инцидента также получили ранения двое полицейских, один из которых находится в тяжелом состоянии.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая подтвердил факт гибели сотрудников и пообещал тщательное расследование случившегося. В районе происшествия усилены меры безопасности.

По данным полиции, подросток был задержан. Причиной нападения он назвал плохое обращение полицейских с ним. Оружие, из которого стрелял подросток, принадлежит его отцу.

Подобные случаи насилия с участием несовершеннолетних преступников становятся тревожной тенденцией не только в Турции, но и во многих странах мира. Например, в Германии в прошлом году подростки совершали вооруженные нападения на школу, а в США отмечается рост числа атак с применением огнестрельного оружия среди несовершеннолетних.

